Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak
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Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak

Ankara Keçiörengücü'nde hedef play-off'a kalmak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, ligde son hafta maçlarının ardından play-off biletini almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, ligde son hafta maçlarının ardından play-off biletini almak istediklerini söyledi.

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Püren, 9 Mayıs Pazar günü ligin son haftasının oynanacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an ipler bizim elimizde değil. Rakibin elinde. Bursaspor maçını kazanıp Altınordu'nun puan kaybını bekleyeceğiz. Onlar puan kaybettiği zaman play-off içerisinde olacağız. Bunu heyecanla bekliyoruz. İnşallah son hafta play-off içerisinde kalan takım oluruz. Ben şu şekilde değerlendiriyorum, son hafta itibarıyla bu sevinç ve mutluluk ile play-off'a kalırsak 4 takım arasında play-off'un en tehlikeli takımı biz oluruz."

Ligde 33 haftayı geride bıraktıklarını ve iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Püren, "Sezon başından beri takımımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Ligin geneline baktığımız zaman dominant bir futbol oynayan, kendi istediklerini sahaya yansıtan bir Keçiörengücü vardı. Tabii şansızlıklar da oldu. Beklemediğimiz puan kayıpları da yaşadık. Çok iyi oynadığımız maçlardan puan alamadığımız da oldu. Lig genelinde kötü oynadığımız maç sayısı ikiyi geçmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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