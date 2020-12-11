Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı
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Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

11.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:48
Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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