Ankara Keçiörengücü'nde Altay maçı hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idmanı, kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu da izledi.

Beştepe Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Mor-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er