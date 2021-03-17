Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
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Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

17.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
Ankara Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana çabukluk ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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