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Ankara Keçiörengücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ankara Keçiörengücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü Adanaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü Adanaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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