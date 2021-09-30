Ankara Keçiörengücü'nda Tuzlaspor maçı hazırlıkları
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki antrenmanda mor-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.
Mor-beyazlı ekip, Tuzlaspor müsabakası için yarın İstanbul'a gidecek.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri