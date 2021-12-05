Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre başkent temsilcisi, yarınki karşılaşma öncesi son idmanını Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-beyazlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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