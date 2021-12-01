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Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, yeni yapılan Ankara Keçiörengücü Tesisleri'nde gerçekleşti. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular, daha sonra kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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