Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

07.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:12
Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mamak FK forması giyen kaleci Taha Ayan, defans oyuncusu Hasan Genç ve sağ bek Eyüp Poyraz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve 22 yaşındaki 3 futbolcuyu başkent ekibi renklerine kattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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