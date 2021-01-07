Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyu kadrosuna kattı
07.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:12
TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mamak FK forması giyen kaleci Taha Ayan, defans oyuncusu Hasan Genç ve sağ bek Eyüp Poyraz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve 22 yaşındaki 3 futbolcuyu başkent ekibi renklerine kattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak