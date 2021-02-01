Ankara Keçiörengücü, Kosovalı golcü Arb Manaj'ı Balıkesirspor'a kiraladı
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Ankara Keçiörengücü, Kosovalı golcü Arb Manaj'ı Balıkesirspor'a kiraladı

01.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:56
Ankara Keçiörengücü, Kosovalı golcü Arb Manaj'ı Balıkesirspor'a kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kosovalı golcü Arb Manaj'ı sezon sonuna kadar Aydeniz Et Balıkesirspor'a kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kosovalı golcü Arb Manaj'ı sezon sonuna kadar Aydeniz Et Balıkesirspor'a kiraladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Kosova Milli Takımı oyuncusu Arb Manaj'ın sezon sonuna kadar Aydeniz Et Balıkesirspor'da forma giymesi için Balıkesir temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Arb Manaj'ın 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arb Manaj'a yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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