Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 11 Mart Cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Fatih Gazioğlu - Spor