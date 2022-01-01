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Ankara Keçiörengücü ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Aktepe Stadı'nda ikinci yarı öncesi ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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