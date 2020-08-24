Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlker Püren yönetiminde Abant'ta kampta olan başkent ekibinin antrenmana ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

İdman sonrası, 29 yaşına giren takım kaptanı Uğur Utlu'nun doğum gününün kutlandığı aktarıldı.

Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA