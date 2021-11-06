Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın koşu çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.???????

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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