Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin teknik direktör İlker Püren, İstanbul'da Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladığı belirtildi.

Ankara Keçiörengücü'nün dinamik ısınmayla başlayan idmanı, dar alanda pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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