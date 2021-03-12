Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:40
Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Pelin Öztekin Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:47:19. #1.16#
title