Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı
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Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı

Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Nijerli kanat oyuncusu Issa Ibrahim Djibrilla ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından da Djibrilla için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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