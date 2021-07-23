Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Nijerli kanat oyuncusu Issa Ibrahim Djibrilla ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından da Djibrilla için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar