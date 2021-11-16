Ankara Keçiörengücü, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Altaş Denizlispor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Altaş Denizlispor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, ardından tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Haberi Kaydet