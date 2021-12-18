Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3-3 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, 3 puan almayı hak ettikleri bir maçtan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok değişik duygular yaşadığımız bir maç oldu. Çok iyi oynarken bir anda mağlup konuma düştük. İyi oynarken kolay gol yeme hastalığımız var, bunu çözmemiz gerek. İkinci yarıda ise gereken bütün hamleleri yaptık. Çok da iyi top oynadık. Maçı kazandıracak iki golü de bulduk. Attığımız yüzde yüz bir gol var ama hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi." diye konuştu.

Maçın hakemlerine yönelik eleştirilerde bulunan Taşkın, "İptal edilen golümüzün görüntülerine baktık, golün ofsaytla ilgisi yok. Maalesef hakemler de skora göre maç yönetmeye başladı. Biz puan olarak ligin aşağılarında gözüküyor olabiliriz ama 5 haftadan beri yenilmiyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bunun da bir hakkı olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Maçın son dakikasına kadar mücadele ettiklerini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Basit iki hatadan gol yedik. Ama sonuna kadar pes etmedik. Bugün 1 puan aldık, artı gibi gözüküyor ama kaybettiğimiz ciddi 2 de puan var. Ona da üzülüyorum. Belki bu 1 puan Erzurumspor'u şampiyon yapacak, bilemiyorum. Ama bu maçın hakkının bizim için 3 puan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum."

Erkan Sözeri'nin açıklamaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise bekledikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Son dakikada yedikleri golün planlarını bozduğunu anlatan Sözeri, "Bugün kazanmak istiyorduk ama o gol, 3 puan almamızı engelledi. Maçın içinde iyi oynadığımız bölümler oldu. İlk yarıda öne geçmesini de bildik. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Bazı futbolcuların performansı bireysel düşüş gösteriyor. Her takım bize karşı daha iyi oynuyor, iyi performans gösteriyor. Beklediğimiz oyunu sergiledik dersek yanılmış oluruz." diye konuştu.

Sözeri, maçı yöneten Mustafa Kürşad Filiz'in çok yetenekli bir hakem olduğunu belirterek, "Yönettiği maçları iyi yöneten bir hoca. Ama bu maçın altından kalkamadı. İkinci yediğimiz gol yüzde yüz fauldü ama vermedi. Aynı pozisyonu bize karşı verdi ve biz gol yedik. Bugün Kürşad hoca formsuz bir günündeydi. Genç hakemler bu tarz hataları yapacak ve biz destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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