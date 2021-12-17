Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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