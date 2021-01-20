Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
20.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:54
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 Ocak Pazar günü evinde ağırlayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 Ocak Pazar günü evinde ağırlayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenman, dar alanda top kapma oyunu ile şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu