Ankara Keçiörengücü Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Ankara Keçiörengücü Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda toplanan başkent ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı yarın saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda başlayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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