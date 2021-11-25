Ankara Keçiörengücü Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular, daha sonra kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet