Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Spor Toto TFF 1. Lig'de 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 19 Şubat Cuma günü (bugün akşam) saat 13:30 'da başlayacaktır.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4Akanallarında yayınlanacaktır.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Aktepe Stadyumu, Ankara'da oynanacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN CEYLAN(Hakem)
HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)
ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)
FETHİ SERKAN KOÇAK(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
ATİLLA AKSOY(Temsilci)