Ankara Keçiörengücü, başkent derbisi hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferler Kamal Issah ve Sadio Diallo, başkent ekibiyle ilk antrenmanlarına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar