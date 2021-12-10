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Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor maçına hazır

Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor maçına hazır
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, bu maç öncesi son çalışmasını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, bir saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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