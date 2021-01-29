Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

29.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:20
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın 13.30'da Ankaraspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü, başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın 13.30'da Ankaraspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü, başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:24:49. #1.16#
title