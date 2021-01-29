Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
29.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:20
TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın 13.30'da Ankaraspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü, başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın 13.30'da Ankaraspor'a konuk olacak Ankara Keçiörengücü, başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu