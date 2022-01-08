Ankara Keçiörengücü, Altınordu maçı hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı - Haberler Spor
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Ankara Keçiörengücü, Altınordu maçı hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, Altınordu maçı hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Aktepe Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, top kapma oyunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Ankara ekibi, İzmir'de yapacağı çalışmanın ardından karşılaşmanın başlama saatini bekleyecek.

Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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