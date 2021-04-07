Ankara Keçiörengücü, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mor-beyazlı futbolcular, Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.
Başkent ekibinin idmanı yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur