Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:47
Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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