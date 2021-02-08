Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Başkent temsilcisi, kulübün Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde antrenman yaptı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan eflatun-beyazlı futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Altay-Ankara Keçiörengücü karşılaşması 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak