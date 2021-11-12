Ankara Keçiörengücü Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sezonun 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan günün ilk idmanında çabukluk ve kuvvet çalıştı.

Akşam antrenmanında yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yapan Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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