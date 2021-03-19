Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Akhisarspor maçı için Ankara'daki son antrenmanını Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ankara Keçiörengücü, idmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak