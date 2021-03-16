Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
16.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:36
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan taktik ve pas çalışmalarının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu