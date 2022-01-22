Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kayma ve taktik çalışmayla devam eden antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Başkent ekibi, Adana'da yapacağı çalışmanın ardından karşılaşmanın başlama saatini bekleyecek.