Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:32
Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yarın 13.30'da Adanaspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yarın 13.30'da Adanaspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından yarım sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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