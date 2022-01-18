Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor maçında oynayan futbolcular çabuk kuvvet çalışırken oynamayan futbolcular ise 19 yaş altı takımı ile idman maçı yaptı.

Başkent ekibi çalışmalarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.