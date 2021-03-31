Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçında düdük çalan Halil Umut Meler'in, Kasımpaşa maçına da görevlendirilmesine ilişkin sert açıklama yaptı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçında düdük çalan Halil Umut Meler'in, Kasımpaşa maçına da görevlendirilmesine ilişkin sert açıklama yaptı
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, pas ve şut çalışmalarının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 19:25:40. #1.16#
title