Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana çabukluk ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi taktik çalışmasının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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