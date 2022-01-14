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Ankara Keçiörengücü 2 futbolcuyu renklerine bağladı

Ankara Keçiörengücü 2 futbolcuyu renklerine bağladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transfer döneminde iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transfer döneminde iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Başkent kulübü, Kocaelispor'dan 25 yaşındaki stoper Batuhan Yayıkçı ile 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ibrahim Alhassan Adamu'nun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Batuhan ve Alhassan'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Ankara Keçiörengücü 2 futbolcuyu renklerine bağladı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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