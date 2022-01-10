Ankara Keçiörengücü: 2-3

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Serdar Diyadin (xx), Burak Cansız (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu. Başkent temsilcisi iki kez geriye düştüğü müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla 22 puana ulaşan Keçiörengücü averajla düşme hattından kurtulurken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu 22 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

17'nci dakikada Altınordu atağında soldan Ali Dere'nin ortasında altı pasta Anıl'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

Ankara Keçiörengücü müsabakayı 3-2 kazandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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