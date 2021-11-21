Ankara Keçiörengücü: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile Ankara Keçiörengücü karşısında ilk maçına çıktı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konuk Keçiörengücü 24'üncü dakikada Hamza ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizlispor 63'te önce Okan'la beraberliği yakaladı, 85'te Hakan'ın golüyle galibiyete uzandı. Denizlisporlu futbolcular sahaya "Artık Yeter, Şebnemler ölmesin" yazılı pankartla, Keçiörengücü futbolcular ise "Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Stadın çeşitli yerlerine de "Artık Yeter, Şebnemler Ölmesin" pankartları asıldı. Denizlispor kaptanı Oğuz Yılmaz sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemedi. Denizlispor, maçı Fatih Tekke ile çıktığı maçta rakibi Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Horozlar, ligde iki maç aranın ardından galibiyet aldı.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Abdulkadir'in ortasında Djibrila'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Haberleri

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