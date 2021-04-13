Ankara Keçiörengücü: 2-1
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Ankara Keçiörengücü: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü: 2-1

STAT: Giresun Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin TuğralGZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra (Dk. 63 Erol Can), Hüsamettin, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 76 Uzodimma), Eren, Balde (Dk.

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STAT: Giresun Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra (Dk. 63 Erol Can), Hüsamettin, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 76 Uzodimma), Eren, Balde (Dk. 83 Sadi)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Abdulkadir, Mehmet Tayfun, Fatih, Soner, Süleyman, Cem (Dk. 87 Edin), Burak (Dk. 87 Ilır Mustafa), Barış Alper, Uğur (Dk. 90+2 Melik), Eze (Dk. 46 Dialiba)GOLLER: Dk. 19 Balde, Dk. 79 Eren (Giresunspor) - Dk. 15 Eze ( Ankara Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor) - Mehmet Tayfun, Süleyman, Abdulkadir, Dialiba (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftada Giresun'da oynanan maçta GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.7'nci dakikada kaleci Metin'in uzun oynadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Diarra'nın ayağından sekti ve Eze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.14'üncü dakikada Mehmet Taş'ın ceza yayının üzerinden sert şutu kaleci Metin'de kaldı.15'inci dakikada orta alandan sağ kanada atılan pasta Diarra hata yaptı, Barış Alper sağ çaprazdan içeri doldurdu. Penaltı noktasında topla buluşan Cem'in vuruşunu Hayrullah çizgi üzerinden çıkardı, dönen topu Eze ağlarla buluşturdu: 0-1.19'uncu dakikada Eren'in pasını alan Nalepa bekletmeden Sergio'yu kaçırdı. Sergio sağ kanattan kale önüne yerden bir pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Balde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.25'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına Eren çok iyi yükseldi. Kaleci Metin'i geçen topu Soner çizgi üzerinden bir kez daha kornere gönderdi.43'üncü dakikada Sergio'nun ara pasında Metin ile karşı karşıya kalan Eren'in vuruşunu kaleci Metin güçlükle önledi. Sonrasında savunmada Soner'e çarpan top kornere gitti.47'nci dakikada Giresunspor'da kazanılan serbest vuruşu Nalepa yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdi. Metin köşeden çıkardı, seken top Diarra'nın önünde kaldı, kapanan savunma tehlikeyi kornere savuşturdu.69'uncu dakikada Hüsamettin sol kanattan penaltı noktasına bir pas çıkardı, Eren topun üzerinden atladı, Balde sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak kaleci Metin güzel bir refleksle topu çıkardı.79'uncu dakikada Traore'nin kullandığı köşe atışına çok iyi yükselen Eren Tozlu meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-1.90+1'inci dakikada Hayrullah sağdan ortaladı, Traore kaleciden önce araya girdi ancak topu auta gönderdi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve GZT Giresunspor rakibini 2-1 mağlup etti. 


- Giresun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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