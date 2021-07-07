Ankara Keçiören su kesintisi! Keçiören su kesintisi! Ankara Keçiören sular ne zaman gelecek?
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Ankara Keçiören su kesintisi! Keçiören su kesintisi! Ankara Keçiören sular ne zaman gelecek?

Ankara Keçiören su kesintisi! Keçiören su kesintisi! Ankara Keçiören sular ne zaman gelecek?
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Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırıyor. Keçiören su kesintisi son dakika!

7 Temmuz Çarşamba günü itibari ile Ankara Keçiören'de su kesintisi yaşanıyor. Peki, Ankara Keçiören su kesintisi! Keçiören su kesintisi! Ankara Keçiören sular ne zaman gelecek?

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.07.2021 11:50:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 14:00:00

Detay: Enerji S.A elektirik çalışmasından kaynaklı P-2 pompa istasyonumuz su verememektedir çalışmanın bitirlmesi ile tekrar su verilmeye başlanacaktır.

Etkilenen Yerler: OSMANGAZİ - BADEMLİK - PINARBAŞI - UYANIŞ - 23 NİSAN - ETLİK - ESERTEPE - AYVALI YÜKSELTEPE - İNCİRLİ - ŞENLİK - ŞENYUVA - ATAPARK - KUŞCAĞIZ - YAYLA - ŞEHİT KUBİLAY - KANUNİ - 19 MAYIS - TEPEBAŞI - KÖŞK - AKTEPE - YEŞİLTEPE - ÇALDIRAN - ADNAN MENDERES

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Ankara Keçiören su kesintisi! Keçiören su kesintisi! Ankara Keçiören sular ne zaman gelecek? - Haberler
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