Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan...
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Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan...

09.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:42
Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan...

Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan baskında M.E isimli firari müdür yakalandı.

Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan baskında M.E isimli firari müdür yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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