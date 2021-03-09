Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan...

Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1 sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan baskında M.E isimli firari müdür yakalandı.