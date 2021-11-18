ANKARA (Haberler.com) - Ankara Keçiören'de patlama mı oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara Keçiören'de meydana gelen patlamanın detayları gelmeye devam ediyor. Son dakika Ankara Keçiören'de doğal gaz patlaması mı oldu?Ankara Keçiören'de patlama mı oldu? Ölü ya da yaralı var mı?

ANKARA KEÇİÖREN'DE PATLAMA MI OLDU?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23:00 sularında bir patlama meydana geldi. Patlamanın Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan bir binada doğal gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Ekipler ihbar üzerine olay yerine intikal ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakininin göçük altında kaldığı söyleniyor. Gelen ilk bilgilere göre, göçükten 1'i ağır 2 yaralı kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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