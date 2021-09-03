Ankara Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı
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Ankara Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı

Ankara Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı
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Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı.

Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı.

Bu kapsamda Belediyenin kurumsal web sitesinde oluşturulan 'Sıfır Atık' uygulamasıyla geri dönüştürülebilir atıklar ve bu atıkların Atık Toplama Merkezlerine nasıl ulaştırılabileceği ile ilgili vatandaşlar detaylıca bilgilendiriliyor.

"Vatandaşa kolaylık sağlanıyor"

Keçiören Belediyesi, geri dönüştürtülebilen ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, atık pil, atık cam, atık elektronik, atık ilaç ve atık tekstil ürünlerinin toplanması ve bunların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu çalışmayla belediyenin kurumsal web sitesinde sifiratik@kecioren. bel. tr adresiyle oluşturulan uygulamada vatandaşa kolaylık sağlamak için belediyenin geri dönüşüm sistemine dair tüm bilgilere yer verildi.

"Atığım var ile atıklar adresten alınıyor"

Aynı zamanda uygulama içindeki 'Atığım Var' seçeneğini tıklayarak adres bilgilerini paylaşan vatandaşların adreslerinden atıkların alınması için de kolaylık sağlanıyor. Bu seçenekte, Atık Toplama Merkezlerinin konum bilgisi ve buralara nasıl ulaşılabileceği de yer alıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0 312 359 10 27 nolu geri dönüşüm danışma hattını arayabiliyor.

"Hediye almayı unutmayın"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sıfır Atık uygulamasıyla belediyenin geri dönüşüm çalışmalarını belli bir sistematiğe oturttuklarını ve daha verimli sonuçlar elde etmek için kurumsal bir kimlik oluşturduklarını belirtti.

Altınok, "Kurduğumuz sistemle hem vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz hem de sıfır atık için teşvik ediyoruz. Bu uygulamamızla okullarımızı da dahil ederek öğrencilerimizin sıfır atık konusunda bilinçlenmesini de sağlıyoruz. Bir yandan da çeşitli kampanyalar düzenliyor ve sıfır atığa katkı sunanlara hediyeler veriyoruz. Atıklarını belediyemize teslim edenler hediyelerini almayı unutmasınlar. " dedi. Başkent

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Kaynak: Habermetre

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Ankara Keçiören Belediyesi ilçede sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yeni bir dönem başlattı - Haberler
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