ANKARA Kazada beton mikseri yüklü TIR yandı Kazada beton mikseri yüklü TIR yandıANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde TIR ile çarpışıp, alev alan beton mikseri yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Kazada beton mikseri yüklü TIR yandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde TIR ile çarpışıp, alev alan beton mikseri yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde E-90 karayolunun Şereflikoçhisar mevkiinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Mehmet Ali Sağlam yönetimindeki 61 K 13702 plakalı TIR, önündeki aracı sollamak isterken Ahmet Ali Can'ın kullandığı 31 PG 515 plakalı beton mikseri yüklü TIR'la çarpıştı. Çarpışma nedeniyle beton mikseri taşıyan TIR'ın yakıt deposu alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek, TIR ve beton mikserini sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, TIR ve üzerindeki beton mikseri kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA