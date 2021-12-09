KIRIKKALE (DHA) - Ankara- Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı

KIRIKKALE'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle Ankara- Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolunun elektrikli işletmeye açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, 2003 sonrası başlattıkları demir yolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını bildirdi.

"Böylece batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte toplam elektrikli hat uzunluğumuz 5 bin 931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimizi de etaplar halinde halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız. Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında, 35 bin ton karbon salınımını önleyeceğiz."