Ankara-Kayseri kara yolunda Kurban Bayramı dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Tatil sonrası memleketlerine dönüş yapan sürücüler, Kırşehir bağlantı yollarında trafikte yoğunluğa neden oluyor.
Dönüş yolundaki sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesimindeki Akpınar, Kaman ve Mucur ilçelerinden geçerek yoğunluk oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kavşak noktalarında denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner