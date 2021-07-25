Ankara-Kayseri kara yolunda Kurban Bayramı dönüşü yoğunluk yaşanıyor
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Ankara-Kayseri kara yolunda Kurban Bayramı dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Ankara-Kayseri kara yolunda Kurban Bayramı dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Tatil sonrası memleketlerine dönüş yapan sürücüler, Kırşehir bağlantı yollarında trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Dönüş yolundaki sürücüler, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesimindeki Akpınar, Kaman ve Mucur ilçelerinden geçerek yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kavşak noktalarında denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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